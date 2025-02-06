Юрий Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»
Кремль: Юрий Борисов отстранен от должности гендиректора Роскосмоса
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Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Заменит его Дмитрий Баканов.
Гендиректора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» Юрия Борисова освободили от должности, сообщила прессс-служба Кремля в своем Telegram-канале.
«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
На освободившуюся должность назначен Дмитрий Баканов. Прежде он занимал должность заместителя отечественного министра транспорта.
Борисов возглавлял Роскосмос с 15 июля 2022 года — сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. До этого Борисов трудился в качестве зампредседателя правительства РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин отметил важную роль космоса в экономике России. Борисов представил президенту планы по реализации космического национального проекта.