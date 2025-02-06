Легкий и бесшумный: российский дрон «Куб» окрестили кошмаром ВСУ

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Беспилотник не видят системы РЭБ, а точность ударов составляет почти 100%.

Российские инженеры развивают беспилотную авиацию. Бойцы группировки «Запад» получили новейший дрон «Куб», который уже окрестили кошмаром ВСУ.

Легкий и бесшумный — его не остановить. Беспилотник не видят системы РЭБ, а точность ударов составляет почти 100%. Эксклюзивные кадры работы «Куба» — у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

На фронте сыро. Ноги вязнут и скользят. Когда очень долго идешь с горочки по такой жиже, мысль одна — как обратно возвращаться в гору. Но это того стоит, ведь журналистам впервые дают возможность наблюдать за боевой работой БПЛА «Куб».

Даже районы применения дрона до этого дня строго держали в секрете. Бойцы группировки «Запад» готовят изделие к полету. Беспилотник, который американские эксперты уже окрестили кошмаром ВСУ.

Хотя бы потому, что «Куб» практически неуязвим для радиоэлектронной борьбы противника. На скорости 130 километров в час он обойдет любые защитные системы РЭБ и даже простые средства ПВО. Его полет может длиться полчаса. А дольше и не нужно.

Боеголовка с особой взрывчаткой, в полтора раза мощнее тротила. Сам дрон из фанеры и стеклопластика.

Силуэт беспилотника напоминает всем известную «Герань», но только в миниатюре. Весит «Куб» где-то 7–8 килограммов. А размах его крыльев составляет 120 сантиметров.

Барражирующий боеприпас «Куб» несут к месту запуска. У него нет камеры и летит он по заданным параметрам.

«Дальность полета 50 километров. Способен уничтожать цели по координатам. По малобронированной технике, по пехоте подходит, потому что там заряд осколочно-фугасный идет», — рассказал начальник расчета БПЛА «Куб» группировки войск «Запад» с позывным Аид.

«Куб» уже на катапульте. Ну, с таким звуком, не знаю, триммера или какой-то электробритвы наша «птица» улетает на запад.

А мы спускаемся в блиндаж, где за полетом дрона следят операторы. Уверяют, что точность попаданий «Куба» чуть ли не 99%.

Минометная точка ВСУ уничтожена. Бойцы тут же готовят следующий запуск, новая цель — опорник на сватово-купянском направлении.

Успешно обойдя защитные преграды противника, дрон западной группировки и тут точно достиг цели.

На этой модификации изделия российский ВПК не остановился. Вскоре на фронте должен появиться еще и «Куб-СМ», перспективный разведывательно-ударный комплекс, данные которого пока хранят в тайне.

Впервые он будет представлен на международной выставке оборонной промышленности в Абу-Даби и обещает стать сенсацией февральского военного форума.