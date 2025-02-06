В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав

Фото: MOHAMMED SABER/ТАСС

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Также палестинцы смогут уехать в любую другую страну, где их примут.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии подготовить план, позволяющий любому жителю Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую другую страну. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху», — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление — он намерен окончательно сравнять с землей полуразрушенную Газу и создать на месте палестинских поселений, где погибли десятки тысяч человек, Ближневосточную Ривьеру.

По словам американского лидера, все палестинцы непременно должны быть переселены с территорий Газы по причине того, что в настоящий момент там крайне непригодные условия для жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нетаньяху вручил Трампу золотой пейджер.