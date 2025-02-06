Предприимчивый военком: на Украине задержали представителя ТЦК после взятки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

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За шесть тысяч долларов он обещал мужчине защиту от мобилизации.

На Украине задержали представителя ТЦК, который за деньги обещал мужчинам защиту от мобилизации. Военкома поймали в момент передачи взятки.

Во время обыска из его кармана выпала пачка денег, там было шесть тысяч долларов, а дома у него нашли несколько видов наркотиков и приспособления для их употребления.

В руководстве ТЦК поспешили откреститься от предприимчивого коллеги. Там сообщили, что бывший командир взвода охраны самовольно покинул место несения службы и наладил коррупционную схему уже находясь в розыске за дезертирство.

Тем, у кого денег на взятки нет — приходится сражаться с патрулями ТЦК. В Харькове один из сотрудников брызнул в лицо женщине из газового баллончика, за то, что она пыталась вступиться за инвалида, которого забрали военкомы.