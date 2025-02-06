На Байкале пропали двое рыбаков

Фото: Telegram/МЧС Республики Бурятия/mchsburyatia

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Мужчины ушли из дома 4 февраля и до сих пор не вернулись.

На озере Байкал пропали два рыбака. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Бурятии в своем Telegram-канале.

Двое мужчин, по утверждению родственников, отправлялись на рыбалку 4 февраля и до сих пор не вернулись домой. Они планировали отдохнуть на озере Байкал в районе села Максимиха.

К поискам подключили спасателей Усть-Баргузинского подразделения Байкальского отряда МЧС России.

«Спасателями было обследовано 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха Баргузинского района в сторону города Улан-Удэ и три километра вглубь акватории озера Байкал», — информирует ведомство.

Пока поиск результатов не дал. К районному МЧС уже подключились спасатели республики Бурятия и сотрудники Баргузинского участка Государственной инспекции по маломерным судам.

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