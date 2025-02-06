На Байкале пропали двое рыбаков
Фото: Telegram/МЧС Республики Бурятия/mchsburyatia
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Мужчины ушли из дома 4 февраля и до сих пор не вернулись.
На озере Байкал пропали два рыбака. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Бурятии в своем Telegram-канале.
Двое мужчин, по утверждению родственников, отправлялись на рыбалку 4 февраля и до сих пор не вернулись домой. Они планировали отдохнуть на озере Байкал в районе села Максимиха.
К поискам подключили спасателей Усть-Баргузинского подразделения Байкальского отряда МЧС России.
«Спасателями было обследовано 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха Баргузинского района в сторону города Улан-Удэ и три километра вглубь акватории озера Байкал», — информирует ведомство.
Пока поиск результатов не дал. К районному МЧС уже подключились спасатели республики Бурятия и сотрудники Баргузинского участка Государственной инспекции по маломерным судам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре. Есть опасения, что скора он заржавеет, поэтому фигура может нанести вред уникальной экосистеме озера. Скульптура планировалась как достопримечательность.