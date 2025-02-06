Документ на хвосте: паспортный контроль питомцев может стать реальностью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Инициаторы заверили, что черепашек и хомячков их предложение не коснется.

Заксобрание Санкт-Петербурга рассматривает инициативу, согласно которой владельце домашних животных могут обязать регистрировать своих питомцев в едином общегосударственном реестре. Об этом сообщил депутат от «Единой России» Алексей Макаров, пишет Коммерсант.

Инициатива предполагает корректировку существующих законов и передачу власти по определению порядка регистрации на уровень правительства РФ. Если проект станет законом, его действия начнутся с 1 января 2026 года. При этом регистрация для граждан будет бесплатной, а маленькие питомцы, такие как хомячки и черепашки, не подлежат регистрации.

«Мы получили большое количество обращений от граждан по поводу регистрации собак», — отметил Макаров.

Необходимость в создании системы регистрации домашних животных возникает в связи с трудностями, которые владельцы сталкиваются при поиске своих потерявшихся питомцев, а также с увеличением случаев жестокого обращения с животными. Эта инициатива направлена на защиту четвероногих друзей, упрощая процесс идентификации и способствуя повышению ответственности владельцев.

Интересно отметить, что аналогичные инициативы уже внедряются в некоторых регионах страны. Например, Ленинградская область приняла решение о регистрации собак с использованием фотографий, начиная с 1 января 2025 года. Это шаг подчеркивает важность упрощения процесса идентификации домашних животных и обеспечения их безопасности, а также демонстрирует общий тренд в России по повышению уровня ответственности владельцев за своих питомцев.

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