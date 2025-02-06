Чернышенко заявил о важности проектов в сфере технологического лидерства России

Чернышенко: сейчас Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Вице-премьер заявил, что РФ входит в топ-10 стран мира по объему исследований.

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко рассказал о важности проектов в сфере технологического лидерства. По его словам, с 2025 года в стране реализуются национальные проекты в этой области, и в них принимают участия представители науки, бизнеса, государственных органов.

«В преддверии Дня российской науки хотел бы отметить важнейшую роль такого взаимодействия в достижении технологического лидерства нашей страны на цель, которую нам поставил президент Владимир Путин. Россия сегодня уже входит топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, и у нас создается современная научная инфраструктура», — заявил он.

Вице-премьер также обратил внимание исследователей и лидеров бизнеса на другое уникальное событие в сфере научно-технологического развития, которое состоится 20–21 февраля в Москве. Это Форум будущих технологий, который объединит предпринимателей, ученых, инженеров из России и других государств. Мероприятие впервые прошло в 2023-м при поддержке правительства и стало ежегодным.

Чернышенко назвал форум уникальной площадкой, где обсуждается наука будущего. Главной темой года объявляется очередная новая область с наибольшим потенциалом, способная обеспечить технологический суверенитет и лидерство России. На этой площадке уже говорили о квантовых коммуникациях и медицинских технологиях, в 2025 году речь пойдет о новых материалах и химии. Будут представлены достижения наших ученых и компаний, различные наукоемкие технологии, инновационные разработки

«В рамках дискуссии будем обсуждать производство, импортозамещение, импортоопережение, развитие высокотехнологичной химии, цифровое материаловедение и многие другие важные вопросы», — заключил Чернышенко.

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