Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Легендарный композитор и продюсер стоял у истоков создания группы «Любэ».

Примечательно, что премьера грандиозного шоу прошла накануне дня рождения его создателя — Игоря Матвиенко. Сегодня ему исполняется 65 лет.

Его мелодии вписаны в ДНК страны, его музыку можно считать летописью эпохи. Корреспондент «Известий» Максим Прихода встретился с именинником.

Его нечасто увидишь на сцене. Тем более в столь ярком образе. Здесь Игорь Матвиенко — Верховный бог Один. И этот мир, дохристианской Руси, на сцене Большого Кремлевского дворца — создал он сам.

Опера «Князь Владимир» — это итог 13 лет скрупулезной работы Игоря Матвиенко. Его, пожалуй, самый масштабный и самый смелый проект.

«Он невероятно креативный человек, талантливый, одаренный, который действительно оставил громадный след в музыкальной истории нашей страны», — заявил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

А страна уже почти и не помнит Игоря Матвиенко вот таким: с шикарной шевелюрой и синтезатором на ремне. Впрочем, Матвиенко быстро понял, что любит музыку в себе сильнее, чем себя в музыке.

«Кому-то нравится сцена. А кому-то не очень нравится. Вот мне не очень нравится. И считаю, что мне очень повезло. Потому что продюсирование, тем более уж написание музыки, — это абсолютно такая уединенная область творчества, никак не связанная вообще с большим количеством людей», — рассказал Матвиенко.

Вот тогда, в середине 80-х, в ансамбле «Здравствуй, песня!» Матвиенко и стал первым советским продюсером. Хотя тогда даже слова такого не было!

«Мы сначала все на равных собрались, но я понимал, что он генератор идей музыкальных всех. Мы, не договариваясь, все воспринимали его как нашего музыкального руководителя», — рассказал солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

И примерно тогда же, в конце 1980-х, они познакомились с Николаем Расторгуевым. Группа «Любэ» ворвалась на эстраду бригадой залихватских хулиганов.

А затем очень точно попала в нерв с песнями про Родину и тех, кому доверено судьбой ее защищать.

«Все, что связано с народностью, с патриотизмом, должно абсолютно естественно вливаться. То есть не по требованию, не по заказу, а вот идет у человека что-то, вот пой про нас», — говорит Матвиенко.

Песни Игоря Матвиенко — это саундтрек российской действительности — с начала 90-х и до сегодняшнего дня.

«Что пожелать маэстро… Здоровья и, конечно же, новых хитов, мне хочется, чтобы ты, Игорь, написал в наше 30-летие еще хотя бы две-три песни, которые ведут в душу», — заявили участники группы «Иванушки International».

Хитов из-под его пера вышли сотни!

«Мы хотим сказать, что вы самый лучший продюсер в мире», — отмечали участники группы «Корни».

«От всех наших нежных девичьих сердец фабричных поздравляем вас с днем рождения!» — поздравили Матвиенко участницы «Фабрики».

Музыка Матвиенко настолько вплетена в ДНК россиян, что кажется, у этих песен и нет никакого автора. Слова и мелодия уже давно стали народными.

«Для меня это просто ощущение России во всех своих проявлениях. Березки, я не знаю, речки, вот эта весна, эти ручейки, пусть даже грязь какая-то. Потому что это все вот эти маленькие метафоры, которые именно составляют маленькие нюансы, из которых складывается Россия», — подчеркнул Матвиенко.

И что бы он ни создавал — девичьи романсы, суровые мужские хиты или монументальные оперы — получается одинаково честно, ярко и проникновенно. Как и положено продюсеру с тонко чувствующим сердцем. И композитору с диапазоном, широким — как Волга и Енисей.