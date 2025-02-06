Крым, Сочи, Геленджик: где россияне планируют провести летний отпуск

АТОР: интерес россиян к отдыху в Крыму вырос в 2 раза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В Ассоциации туроператоров назвали самые востребованные направления.

Россияне с невиданным энтузиазмом бронируют летние туры — в Крыму! Количество запросов, если сравнивать с прошлым годом, выросло в два раза. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Отдых в Крыму традиционно обходится дешевле, чем в соседних регионах. Кроме того, на полуострове постоянно обновляют и развивают инфраструктуру. Особенно высокий спрос сейчас на отели в Ялте, Алуште и Евпатории.

Южное и западное побережье Крыма почти не пострадало от утечки мазута. И этот фактор, безусловно, учитывают туристы. Местные отели ожидают чуть ли не рекордную заполняемость.

В Ассоциации отметили и другие популярные направления. Так, многие путешественники уже планируют летний отдых в Калининграде, Сочи и Геленджике.