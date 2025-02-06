На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Лизы

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки сложное генетическое заболевание — туберозный склероз, провоцирующий развитие опухолей в головном мозге.

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На Пятом канале День добрых дел. И сегодня в них нуждается маленькая Лиза, у которой опухоль головного мозга. Девочке нужна операция и дорогостоящее обследование — оно стоит 2,5 миллиона рублей.

Помочь семье ребенка собрать деньги можете вы — наши зрители. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-35 или отсканируйте QR-код — на экране во время сюжета.

Лиза любит собирать пирамидки, разглядывать яркие картинки и слушать, как кто-нибудь из родных читает сказки. Во что девочка хочет играть, маме приходится угадывать — дочка не умеет разговаривать.

«Я понимаю, что она меня понимает, потому что она берет, отворачивается, уходит, потом поворачивается, когда ее зову», — рассказывает Анастасия Привалова, мама Лизы.

У Лизы сложное генетическое заболевание — туберозный склероз, провоцирующий развитие опухолей. У девочки они в головном мозге. Из-за них случаются приступы эпилепсии.

«Сложно было видеть эти приступы. Особенно, когда было по 100 штук. Ты просто видишь их и понимаешь, что ты ничего не можешь с ней сделать! Ничего, ничем не можешь помочь!» — со слезами вспоминает мама Лизы.

Постепенно девочка начала отставать в развитии. Врачи уверяли, что она не сможет даже ходить. Но семья не сдавалась. Искали специалистов по всей стране, пробовали разные препараты. Первый шаг малышка сделала только в два года. Это было настоящее чудо для родителей!

Лиза любит гулять, кататься на горках и качелях. Каждый день кормит животных — в семье большое хозяйство. Девочка обожает слушать музыку и танцевать.

Но родные ни на секунду не могут оставить ее без присмотра — в любой момент может начаться приступ эпилепсии. В последнее время такие эпизоды случаются все чаще. Лекарственные препараты не помогают как раньше. Состояние Лизы ухудшается.

Последняя надежда на выздоровление — операция. Но сначала врачи должны определить можно ли удалить опухоли, которые вызывают приступы. Для этого надо срочно пройти сложное обследование — ЭЭГ-мониторинг.

«С помощью тонких платиновых нитей, погруженных в толщу мозга, мы сможем зафиксировать электрическую активность непосредственно в процессе эпилептического приступа. И в последующем прорисовать точную карту, которую нейрохирург уже будет оперировать», — объясняет невролог-эпилептолог Владимир Соловьев.

Эта сложная процедура стоит огромных денег — 2 500 000 рублей. Такую сумму семье из станицы в Краснодарском крае взять просто негде. Мама постоянно с дочкой, папа работает продавцом. Все деньги родителей и так уходят на лечение.

Мы с вами, все вместе, можем подарить Лизе шанс на жизнь без приступов эпилепсии. А при помощи логопедов и реабилитологов малышка, возможно, скажет и свое первое слово.

Давайте вместе поможем Лизе — отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-35. Большое вам спасибо!