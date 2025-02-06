Звездные наследники: знаменитости пришли семьями на премьеру фильма «Знакомство родителей»

Для родственников популярных актеров выход в свет не является постоянной традицией. Многие очень волновались перед объективами камер, но поддержать близкого человека было самым ценным.

Достижения родственника — гордость для семьи. Это доказали родственники актеров, сыгравших главные роли в новой драмеди «Знакомство родителей». На премьеру в кинотеатр «Художественный» приехали даже бабушки и дедушки.

Каким показался журналистам новоиспеченный муж Анастасии Талызиной, где пропадает 15 лет Александр Ильин-старший и кого обнимал на дорожке актер Олег Тополянский смотрите в фотогалерее 5-tv.ru.