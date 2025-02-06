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Звездные наследники: знаменитости пришли семьями на премьеру фильма «Знакомство родителей»
В столичном кинотеатре «Художественный» воцарилась атмосфера любви и уюта.
Для родственников популярных актеров выход в свет не является постоянной традицией. Многие очень волновались перед объективами камер, но поддержать близкого человека было самым ценным.
Достижения родственника — гордость для семьи. Это доказали родственники актеров, сыгравших главные роли в новой драмеди «Знакомство родителей». На премьеру в кинотеатр «Художественный» приехали даже бабушки и дедушки.
Каким показался журналистам новоиспеченный муж Анастасии Талызиной, где пропадает 15 лет Александр Ильин-старший и кого обнимал на дорожке актер Олег Тополянский смотрите в фотогалерее 5-tv.ru.
Восходящая звезда Анастасия Талызина долго отказывалась от фотосессии, но все же вышла на дорожку с мамой Ксенией Хаировой и супругом Сергеем Новосадом. К слову, молодожен вел себя максимально стеснительно, а вот мама не отпускала руку наследницы ни на минуту.
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Актер дубляжа Карен Арутюнов пришел в одиночестве, быстро пробежал дорожку и очень торопился еще на одну премьеру в соседний кинотеатр. Тяжела жизнь звезды — успеть надо везде.
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Актриса Евгения Леонова была слегка испуганной. Публичность пока явно не ее конек. Но модельные позы она успешно выучила. Мужчины не отводили глаз.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актриса Анна Попова полностью на позитиве. Ее семейная идиллия хоть и получилась со второй попытки, но весьма успешно. Звезда «Однажды будет любовь» доказала своим примером не только правдивость названия сериала, но и умение сохранять молодость протиранием лица льдом каждый день.
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актер Михаил Гурай тоже вел себя максимально интеллигентно. В очереди на дорожку скромно пропускал коллег по цеху, потом быстро сфотографировался и аккуратно продефилировал мимо СМИ.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Поддержать шефа — святое. Так, решила Ирина Пегова и посетила премьеру картины с участием Константина Хабенского в его отсутствие.
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Тату-мастер и блогер Марина Крассовка как всегда с широкой улыбкой, южным загаром и яркими рисунками на теле привлекла внимание всех представителей сильного пола. А девушки только и шептались, сколько часов она проводит в салярии, чтобы поддерживать образ.
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ольга Ломоносова не стала поддерживать семейный тренд на дорожке и появилась на премьере одна. Пококетничав с фотографами, она удалилась в зал, чтобы насладиться фильмом.
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Олег Тополянский появился на дорожке с актрисой Викторией Полторак. Бывшая Максима Дрозда и мать его дочерей давно скрывает личную жизнь от общественности. Говорят ли страстные объятия звезд перед фотографами о любви или это дружеский жест, покажет время.
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Список необщительных звезд пополнил и Дмитрий Шепелев. Телеведущий явно любит только фотографироваться. История помнит, что его знакомство с родителями пошло явно не по благоприятному сценарию.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Певец Илья Гуров до сих пор не может забыть свою историю знакомства с родителями. В юности девушка ему поставила условие: понравишься маме — будем встречаться. Проверка была пройдена успешно. Хоть пара и рассталась, но он до сих пор дружит с ее мамой.
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Тарас Шевченко пригласил на премьеру всю свою семью. Таким составом они еле поместились на дорожке, чтобы сфотографироваться. Не отказался актер и от совместного фото с экранной мамой Еленой Николаевой. А их совместная сцена под дождем стала для него самой потрясающей.
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр Новиков воплотил на экране своего тезку Ильина-младшего в юности. Многие отметили их внешнее сходство. Особенно улыбку.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр Ильин-старший уже много лет не появляется на публике, но такую семейную премьеру сына пропустить не мог. Актер признался, что уже 15 лет после успешной победы над раком живет в деревне и ведет активный образ жизни на природе по совету врачей.
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