Вылет FРV-дрона с осколочно-фугасной боевой частью. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты наших «птичек» уничтожили пулеметное гнездо, бронированную технику и скопления живой силы ВСУ.

Расчеты FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Север» провели боевой вылет. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

FPV-дроны в зоне СВО планомерно уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику. Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты боевыми дронами, но и проводят разведку и корректировку огня артиллерии, ведут объективный контроль огневого поражения противника.

В этот раз один из расчетов БПЛА, получив координаты расположения огневой точки противника, произвел вылет FPV-дрона с осколочно-фугасной боевой частью и поразил цель.

Благодаря сотням часов налетов и, несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов в ходе СВО удерживают управление и пикируют прямо в цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.