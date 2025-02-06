Трамп запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Фото: 5-tv.ru

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Свое решение он назвал возвращением прежних культуры и законов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин* в женских спортивных соревнованиях. Трансляцию подписания вел C-SPAN.

По словам американского лидера, его действия — возвращение культуры и законов, которые заменят «крестовый поход радикальных левых против биологической реальности».

Трамп отметил, что трансгендерные* мужчины успели поучаствовать в 11 тысячах соревнований для женщин и одержали 3,5 тысячи побед в женских спортивных состязаниях.

Ранее сенатор Томми Тубервилл заявил, что Трамп будет добиваться от Международного олимпийского комитета полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России