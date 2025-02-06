Треть детей в России страдает от лишнего веса: как бороться с пугающей тенденцией

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новый регламент обяжет педиатров указывать родителям на ожирение у ребенка.

Все педиатры страны в скором времени получат специальный регламент, который разработан Минздравом, чтобы уменьшить в России количество полных детей.

Сейчас почти у трети школьников избыточный вес, проблема достигла таких масштабов, что врачей обязали проводить с родителями беседы указывая на ожирение подростков.

Причем рекомендации будут даваться вплоть до хирургического вмешательства. Исправит ли это ситуацию разбиралась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Семилетняя София помогает маме на кухне. Она точно знает какие продукты полезны, а от чего лучше отказаться.

Два года назад родители заподозрили у нее склонность к избыточному весу, обошли врачей и поняли — девочке нужны диета и спорт. Сейчас Софию не узнать — она похудела, вытянулась и успешно занимается фигурным катанием.

В стране треть детей страдает от ожирения или имеет избыточный вес. На фоне такой пугающей тенденции Минздрав решил ввести новые стандарты медицинской помощи.

Вот документ, четко определяющий алгоритм действия врачей. В нем предусмотрено в том числе хирургическое вмешательство. Когда другие методы не помогают — ребенку сделают резекцию желудка.

«Это только как терапия отчаяния, когда не справляются с ситуацией, когда очень большой индекс массы тела у ребенка более 35, и наличие большого количества сопутствующих патологий или проявления коморбидной патологии, что называется. Это и артериальная гипертензия, это и неалкогольная жировая болезнь печени», — сообщила заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии Татьяна Строкова.

Подходы к диагностике тоже меняются. Если во время обычного приема в поликлинике педиатр увидит признаки ожирения, то выпишет направления к эндокринологу и диетологу, а в некоторых случаях к неврологу и даже генетику. Однако далеко не все родители вообще признают наличие проблемы.

«Это выявляется случайно на профилактических осмотрах. Озвучивание этого диагноза в такое небольшое шокированное состояние приводит родителей. Потому что потому что я понимаю, ребенок всегда рядом с ними, а тут измерили рост-вес, то конечно, это такое удивление приносит родителям», — сообщила заведующая отделением детской городской больницы, врач-педиатр Полина Колдаева.

В России уже 600 тысяч детей с ожирением из них у половины — крайняя степень. Если ребенок будет неправильно питаться, то примерно через 50 лет дети с нарушением пищевого поведения будут выглядеть не очень здоровыми: сгорбленный, с угрями на лице, с сухой и тусклой кожей, ломкими волосами и с большими проблемами здоровья.

Вероника вспоминает самые трудные минуты в жизни. Худенькая девочка резко начала набирать вес. Родители не обращали внимания, списывая на переходный период. Но, уже в 12 она весила 80 килограммов. В школе начался буллинг. Вероника замкнулась и продолжала заедать стресс.

К 20 годам у Вероники развился сахарный диабет. Ей пришлось перенести операцию по удалению желудка. Именно образ жизни детей и семьи в целом — это первое, на что стоит обратить внимание, говорят врачи.

Чаще всего многие бабушки и мамы только и радуются тому, что ребенок много и с аппетитом ест. Да и сами не придерживаются правильного питания.

«Как правило, если есть детское ожирение, один из роидтелей в этой семье тоже страдает этой проблемой — ожирением. Менять пищевые привычки должна вся семья. только в этом случае какие-то методы будут эффективны. Все остальное — инъекционные формы, таблетированные препараты — являются вспомогательной формой, и все равно упор ложится только на образ жизни», — сообщила детский эндокринолог Юлия Сидорова.

Пищевые привычки формируются с детства и остаются с нами до конца жизни, поэтому врачи рекомендуют комплексный подход — правильное питание, сон и занятия спортом.

И, как любую болезнь, выявлять ожирение как можно раньше, чтобы не прибегать к радикальным решениям. Даже уменьшение желудка хирургическим путем не гарантирует, что проблема не вернется.