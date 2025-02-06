Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Украина продолжает бороться с мировым культурным наследием и лично с хранителями коллекций и исследователями.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Указ опубликован на его сайте. Согласно документу, под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Помимо Пиотровского в санкционный список попали главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина и ряд ее коллег, других сотрудников. Также в перечне из 112 лиц (в большинстве археологи и историки) первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев и директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что ограничения будут наложены на людей, которые «способствовали вывозу украинского национального достояния из украинских музеев». В обнародованных списках фигурируют имена 57 капитанов танкеров. Киев обвиняет их в содействии экспорту нефтепродуктов из РФ.

Помимо антироссийских акций, связанных с введением санкций непосредственно против Москвы, Украина периодически подписывает указы о введении мер в отношении граждан и организаций из других стран, сотрудничающих с РФ. После составления очередного перечня последнее слово остается за СНБО. Киевский режим также настойчиво предлагает государствам-партнерам атаковать Россию на этом уровне.

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