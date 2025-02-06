Пьяны были оба: мужчина избил слепого сомелье в пятизвездочном отеле Петербурга
Мужчина избил слепого сомелье в пятизвездочном отеле Петербурга
Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov
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Сейчас они уже не могут вспомнить причину своего поведения.
В Петербурге задержали подозреваемых в избиении слепого сомелье в лобби пятизвездочного отеля. Это одно из самых странных преступлений в городе за последние недели. И вот кадры, которые удалось получить.
Тогда в гостинице проходил кубок сомелье. Пострадавший был участником, а вот подозреваемые к барной культуре не имеют никакого отношения. За исключением того, что в момент нападения оба были пьяны и сейчас уже не могут вспомнить причину своего поведения.