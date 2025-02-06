Смертельное ДТП: такси столкнулось с BMW на Волгоградском проспекте

Фото, видео: 5-tv.ru

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Последствия аварии запечатлены на видео.

В Москве на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики столкнулись такси и BMW, в результате чего один человек погиб, а второй — госпитализирован, передает источник «Известий».

На месте происшествия работают медики и спасатели, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Причины столкновения и все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про ДТП с туристическим автобусом Таиланде.