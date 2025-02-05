Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 февраля

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24-го числа исполнится три года с момента начала специальной военной операции.

Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине на 17 февраля, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Уже в первые дни наши западные коллеги запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО <…> Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202», — написал Полянский.

Он отметил, что заседание станет толчком к обсуждению «провала» превентивной дипломатии из-за действий западных стран, настраивавших Киев на конфликт с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН к реакции на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области.

Она назвала действия украинских боевиков преступлением против человечества и актом неприкрытого фашизма. При этом Москалькова возмутилась молчанием Запада, который видит преступления ВСУ.