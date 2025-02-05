Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

Фото: ИТАР-ТАСС/ТАСС

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Предполагаемый убийца — его собственная внучка.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были застрелены при невыясненных обстоятельствах, сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, убийство совершила их собственная внучка — сейчас с ней работают сотрудники Следственного комитета.

Виктор Тархов занимал должность мэра Самары с 2006 по 2010 годы. Ему было 77 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие обнаружили истерзанные тела мирных жителей села Русского Поречного, что в Курской области, в подвале. Населенный пункт освобожден от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).