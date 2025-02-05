Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент РФ велел в первую очередь озаботиться проблемами

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области очень сложная. Во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном российский лидер выразил свою обеспокоенность событиями, происходящими на территории, подвергшейся атаке украинских нацистов.

«Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что я тогда просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много. Это самое главное», — заявил собеседнику глава государства.

По словам Владимира Путина, сегодня важнее всего сконцентрироваться на проблемах, с которыми приходится ежедневно сталкиваться людям на оккупированных боевиками ВСУ территориях.

Помимо прочего, президент также пообещал, что в скором времени поручит правительству заняться разработкой программы по восстановлению Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья, пострадавших от атаки ВСУ.