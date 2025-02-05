Крадет и заражает: что известно о новой вредоносной программе SparkCat

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Зловред распространяется в составе зараженных мессенджеров, ИИ-ассистента и приложений для доставки еды.

SparkCat — это вор-троянец для iOS в App Store. Вирус может проникать в официальные маркеты, а также красть на зараженных смартфонах данные от криптокошельков. Подробнее о программе рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

«Мы обнаружили новый троянец, с которым мы назвали SparkCat. Это стилер, который распространялся через Google Play и App Store, который с помощью нейросетей распознавал текст на изображениях из галереи устройства. И, в зависимости от результата распознавания, загружал их на сервер злоумышленников», — заявил эксперт.

Троянец нацелен на кражу данных от криптакошельков. Однако его гибкость позволяет злоумышленникам красть иные чувствительные данные, которые могли остаться на скриншотах.

Подобная вредоносная программа уже встречалась в прошлом году. Она атаковал Android-устройство и распространилась через неофициальные источники.

«Уникальность этого зловреда заключается в том, что он распространяется через официальные магазины приложений. А в App Store это первый известный стиль. То есть программа, нацеленная на кражу данных», — заявил Калинин.

По его словам, неподготовленному пользователю достаточно сложно самостоятельно обнаружить, что его устройство заражено, поскольку стилер работает очень скрытно.

«Чтобы обезопасить себя от этого зловреда, мы рекомендуем использовать надежные защитные решения на всех своих устройствах, а также не хранить важные данные в галерее. Для этого лучше использовать специальные приложения, которые безопасно хранят важные документы», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в смартфонах Apple впервые обнаружили вирус, который крадет личные данные. Опасный троян проник в официально разрешенные приложения.