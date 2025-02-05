Число погибших при стрельбе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек

Фото: www.globallookpress.com/Kicki Nilsson

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В их число входит и ликвидированный полицией стрелок.

Число погибших во время стрельбы в школе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек. Как сообщает местная полиция, цифры продолжают оставаться неточными и могут со временем увеличиться.

«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно», — говорится в докладе.

Одним из погибших является сам стрелок. Им оказался мужчина 35 лет, который до этого не попадал в поле зрения полиции и не совершал правонарушений. Согласно предварительным данным, он действовал в одиночку. Стрелок был ликвидирован прибывшими на место преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Произошедший во вторник 4 февраля расстрел школьников стал самым массовым за всю историю страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, похищенный на западе Москвы во время конфликта со стрельбой, найден.