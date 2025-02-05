Импортозамещение в авиации: какие новинки представили на выставке NAIS-2025

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В планах — серийные поставки пассажирских Ту-214 и МС-21.

Амбициозная цель сейчас стоит перед российской авиаотраслью. В нашей стране начинают строить полностью импортозамещенные самолеты.

На национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации в Москве сегодня показали отечественный двигатель для лайнера Superjet-100. Уже скоро самолет с этой установкой поднимется в небо.

А еще в планах серийные поставки пассажирских Ту-214 и МС-21. Развитие авиаотрасли разобрал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Почти 112 миллионов пассажиров за 2024-й перевезено гражданскими авиалиниями в прошлом году. Это цифры, которых даже в прогнозах аналитиков никто не ожидал.

«Это рост к 2023 году довольно существенный — почти на 6%. Конечно, я хочу поблагодарить всех участников рынка, наши авиакомпании, инженерные и сервисные службы, потому что для нас сегодня задача № 1 — не только сохранить авиационную подвижность в нашей стране, но самое главное — обеспечить безопасность полетов», — отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Основу авиапарка в нашей стране пока составляют Boeing и Airbus. Но задача перед промышленностью и авиационными властями стоит амбициозная — максимально перейти на российские технологии и, главное, самолеты.

«Перед нами стоит задача полностью импортозаместить и тот самолет, имею в виду Superjet и Ту-214, которые у нас были уже, и Ил-76, и новые самолеты тоже полностью на своей технологической базе реализовать за счет собственных разработок», — отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

И главное тут — двигатели. В рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации — NAIS-2025 представлены моторы для всех типов летательных аппаратов.

ПД-8 — новинка пермского завода и сердце будущей модификации Sukhoi Superjet. Двигатель еще проходит испытания, в том числе летные на специальном самолете-лаборатории. Но уже в этом году впервые должен подняться в воздух вместе с лайнером, для которого и разрабатывался

ПД-8 должен заменить на Superjet российско-французский САМ-146, у которого есть некоторые конструктивные проблемы. Но главное — половина производства двигателя находится за границей. Поэтому выпуск новых моторов фактически невозможен.

Российские разработки есть не только в самой авиации, но и в аэродромном оборудовании. Причем уже эксплуатируются системы, которые раньше в России вообще не производились — например, машины противообледенительной обработки.

«У нас есть больший размер, который эксплуатируется в аэропорте Пулково, около 40 аэропортов в России эксплуатируют аналогичную технику и конкретная машина предусмотрена для аэропорта Новокузнецка», — отметил исполнительный директор завода «Элемент» Михаил Репников.

Значительная часть выставки посвящена беспилотной авиации, причем гражданской. Самый крупные — агродроны. Используются для обработки полей, но перспективы намного шире. Например, дрон-доставщик.

«В рамках экспериментального правового режима Самарской области данная эксплуатация уже ведется. И, я думаю, в течение этого года мы этот опыт распространим на многие регионы России», — отметил главный конструтор «Транспорт будущего» Павел Корольков.

Интерес к выставке огромный — посетителей тысячи. Причем это, как представители заводов и аэропортов, так и обычные люди, интересующиеся авиацией.

«Сегодня у нас на выставке присутствует порядка 150 компаний. Посетители очень активно в этом году регистрировались, и я думаю, что мы можем выйти на цифру около девяти тысяч постоянных посетителей», — поделилась ожиданиями директор выставки Лариса Брынцева.

Площадка будет работать два дня. Будет подписано несколько крупных договоров о сотрудничестве. Уже известно, что эта выставка станет самой масштабной за все 12 лет истории NAIS.