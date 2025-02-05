Продукт силы? Вся правда о семенах чиа

Семена чиа в больших количествах могут вызвать проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com/digifoodstock.com

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Они могут вызвать ряд проблем, особенно у людей с нарушениями пищеварения.

Семена чиа, недавно ставшие популярными, заслуженно называют «суперфудом». Они приобрели признание благодаря своим питательным свойствам и положительному воздействию на здоровье. URA.RU рассказал, кому стоит включить чиа в свой рацион.

Чиа — это растение, известное как испанский шалфей. Оно относится к семейству лавандовых и мятных, а ценится именно за маленькие семена, которые являются источником полезных веществ.

В двух столовых ложках продукта содержатся:

138 калорий,

4,7 г белка,

5 г омега-3,

9,8 г клетчатки,

11,9 г углеводов.

Кроме того, семена чиа обеспечивают 14% суточной нормы кальция, 12% железа и 23% магния, а также являются хорошим источником витаминов B1 и B3.

Богатство антиоксидантов помогает организму бороться со свободными радикалами, замедляя старение и снижая риски развития заболеваний, например, атеросклероза и катаракты.

Также чиа содержат кальций, магний и фосфор, что способствует улучшению здоровья костей и зубов. Эти вещества благоприятно влияют на работу ЖКТ, нормализуют уровень холестерина и улучшают состояние кожи и волос.

Однако главная особенность чиа — высокое содержание омега-3 жирных кислот, которых в растительных продуктах обычно не так много. Омега-3 важны для поддержания здоровья, нормализации уровня холестерина, улучшения памяти и укрепления иммунной системы.

В древности, в племенах майя, чиа считались продуктом силы — на языке майя слово «чиа» означает именно «сила». Семена использовались не только для еды, но и для изготовления масла, муки и даже краски для тела. Мужчины съедали их перед сражениями для повышения выносливости.

Но в эпоху испанской колонизации чиа почти исчезли из употребления: европейцы запретили их выращивание. Сегодня чиа выращивают в разных странах, включая Мексику, Перу, Австралию, Индию и Китай. В России они не произрастают.

Сколько же чиа можно есть в день? Хоть строгой нормы и нет, лучше ограничиваться одной порцией (2 столовые ложки). Переедание может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением, особенно у людей с заболеваниями кишечника из-за высокого содержания клетчатки.

«Мой любимый десерт — это взять пару ложек семян чиа и залить их ячменно-нутовым молоком. Семена начнут набухать прямо на глазах. И потом сверху нужно нарезать свои любимые фрукты. Например, бананы. А сверху можно посыпать крошеным грецким орехом», — поделилась диетолог Нурия Дианова.

Чтобы приготовить семена чиа, достаточно замочить их в жидкости (воде, молоке, кефире или соке) в пропорции 1:3. Через 10 минут семена образуют желеобразную консистенцию, которую можно есть как самостоятельное блюдо или добавлять в каши и йогурты.

Главное — не сочетать семена чиа с сахаром.

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