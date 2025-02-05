Из украинского плена возвращено 150 российских военнослужащих
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Фото: Telegram/Официальный канал Минобороны России/mod_russia
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Обмен состоялся по формуле 1:1.
Из украинского плена было возвращено 150 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате переговорного процесса, российских военнопленных удалось вернуть на родину в обмен на такое же количество плененных боевиков ВСУ.
На данный момент все возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории граждане России находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставляется связь с родственниками.
Уже скоро освобожденные из украинского плена военнослужащие будут возвращены на территорию Российской Федерации, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 325 боевиков в приграничных районах Курской области за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.
За все время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 57,6 тысяч боевиков и большое количество боевой техники.