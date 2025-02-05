Российские войска поразили склады и технику ВСУ в Сумах ракетой «Искандер»

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают успешное наступление на данном направлении.

Российские военные точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склад и скопление техники ВСУ в Сумской области на северо-востоке Украины.

Силы противника были поражены с использованием ОТРК, предназначенного специально для нанесения ударов по важнейшим объектам противника. «Искандер» способен преодолевать расстояние в 500 километров, обладает внушительной боевой частью массой 480 килограммов и достигает своей цели даже сквозь огонь средств противовоздушной обороны. Таким образом — укрыться от него практически невозможно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.