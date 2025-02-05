Налоги и суды: как бизнес Гарика Харламова оказался в центре скандала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Компания «Хот Дог Бульдог» накопила задолженность на круглую сумму.

Компания Гарика Харламова оказалась в центре налогового скандала. ООО «Хот Дог Бульдог» накопило задолженность в размере более 700 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой на 10 ноября 2024 года, выяснил 5-tv.ru. В эту сумму входят не только налоги, но также штрафы и сборы.

Фото: 5-tv.ru

Ситуация с долгами компании юмориста не первая в его бизнес-практике. В июле 2023 года стало известно о победе Харламова по делу о франшизе его ресторана. В 2022 году ростовский ресторатор Левон Седракян решил торговать по франшизе булками «Хот Дог Бульдог». За это он заплатил около 500 тысяч рублей. Правда, компания юмориста не предоставила партнеру права на товарный знак.

После этого Седракян обратился в суд, однако ООО «Хот Дог Бульдог» подало встречный иск. Было указано, что Седракяну выплачивались роялти и маркетинговый сбор. Закон оказался на стороне Харламова, суд обязал ростовского ресторатора выплатить 1 млн 635 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Кристина Асмус с дочерью от Гарика Харламова не захотела возвращаться в Россию.