Фиброз печени и либидо: что скрывается за этой взаимосвязью

Фото: www.globallookpress.com/Josef Horazny, Martin Sterba

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При легком недомогании есть повод задуматься о походе к врачу.

Снижение либидо и проблемы с половой функцией не всегда происходят из-за стресса или усталости. Врач общей практики Ольга Шархун рассказала изданию Газета.ру, что такие симптомы могут быть связаны с проблемами с печенью, в том числе с фиброзом, который развивается на фоне цирроза.

Цирроз — хроническое заболевание, при котором здоровые клетки печени заменяются рубцовой тканью, нарушая ее работу. Зачастую болезнь не дает ярких симптомов на первых порах, и многие люди могут даже не подозревать о проблемах. Однако с течением времени печень теряет способность выполнять свои функции, что приводит к различным сбоям в организме.

По словам Шархун, признаки фиброза и цирроза печени могут проявляться неожиданно. Один из самых первых симптомов — усталость, которая не проходит даже после долгого отдыха. Человек может ощущать упадок сил, тяжесть в теле, как будто все время недосыпает, хотя внешне ничего не меняется. Подобное объясняется тем, что печень перестает эффективно очищать организм от токсинов, и они начинают накапливаться.

Другим настораживающим сигналом может стать ухудшение аппетита и потеря веса. Вдобавок, проблемы с пищеварением — боли в животе, вздутие, тошнота и даже рвота — могут указывать на то, что печень не справляется с переработкой пищи и токсинов. Порой на фоне этого возникает бессонница или частые ночные пробуждения.

Печень ответственна за выработку факторов свертывания крови, и если процесс нарушается, могут появляться синяки, а также повышенная кровоточивость, например, из носа или десен.

«Появление сосудистых звездочек и красных пятен на коже груди и живота, пауковидных вен тоже могут быть симптомом фиброза, как и отеки на ногах и увеличение живота», — дополнила Шархун.

Однако паниковать раньше времени не стоит: все эти симптомы не обязательно означают цирроз или фиброз. Если вы замечаете у себя хотя бы несколько из них, лучше проконсультироваться с врачом. Раннее выявление проблемы помогает начать лечение на более ранней стадии, что может значительно замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни.

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