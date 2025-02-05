Мировые бестселлеры: Алиханов рассказал об успехах российской гражданской авиации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Отечественные транспортные и гражданские самолеты пользуются спросом по всему миру.

Транспортные самолеты и вертолеты российского производства в скором времени станут самыми востребованными во всем мире. Об этом в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам чиновника, лидерами Россия может предложить мировому рынку грузовых авиаперевозок свои самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-171А3. Для гражданских же авиаперелетов есть хорошо зарекомендовавшие себя Ил-114 — Алиханов упомянул, что более четверти всех перелетов в странах Азии совершают как раз-таки турбовинтовые самолеты, так что отечественные аэропланы способны стать настоящими мировыми бестселлерами.

«Это три машины, наверное, топ-бестселлеры, которые потенциально могут составить экспортную гордость нашу», — отметил политик.

Он также объяснил, что сегодня экспорт транспортных самолетов из Российской Федерации временно приостановлен, так как стране необходимо обеспечивать нужды армии.

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