Больше не «биполярка»: у Канье Уэста обнаружили аутизм

Фото: ALLISON DINNER/ТАСС

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Рэпер обнажил правду о своем психическом здоровье, чем шокировал фанатов по всему миру.

Канье Уэст снова шокировал публику, поделившись откровением о своем психическом здоровье во время недавнего подкаст-шоу Download. Рэпер заявил, что на самом деле страдает от аутизма. По его словам, именно жена — Бьянка Цензори — уговорила знаменитость обратиться к специалисту.

«Она сказала: «Что-то в твоем поведении не похоже на биполярное расстройство», — вспомнил рэпер.

Здесь важно понять, что сам Канье воспринимает диагноз не как болезнь, а скорее как способ восприятия мира, который делает его подход к жизни уникальным. В одном из ярких примеров рэпер рассказал, как его аутизм проявляется в абсолютной приверженности к своим идеям.

«Когда фанаты говорят мне, как делать альбом, я всегда делаю наоборот», — поделился Уэст.

Стремление идти против течения, по его словам, также распространяется на музыку. Канье всегда противился ожиданиям — как публики, так и индустрии, что и объясняет его эксцентричные, часто скандальные альбомы.

В признании Канье есть еще один интересный поворот: его отношения с искусственным интеллектом. Рэпер сообщил, что желание экспериментировать с технологиями похоже на то, как он использовал автотюнинг в начале 2000-х. Технологии для певца — это инструмент, как и музыка, для самовыражения.

Если оглянуться на альбом «Ye» 2018 года, его обложка с фразой «Я ненавижу свою биполярку. Она восхитительна» становится еще более многозначной на фоне нынешнего заявления Канье.

Рэпер всегда был открытым и порой противоречивым в вопросах психического здоровья. В том же интервью с Дэвидом Леттерманом он называл биполярное расстройство проблемой, окруженной стигмой, и говорил, как общество легко навешивает ярлыки.

Интересно также, что разговор о возможном аутизме у Канье не нов — в 2023 году в Сети появились сообщения, в которых рэпер намекал на это.

В одном из сообщений Илону Маску он писал: «Я не биполярный, у меня признаки аутизма после аварии». Это заявление породило еще больше вопросов, на которые Канье, похоже, готов был ответить только сейчас — спустя несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкант навязал жене «голый» наряд на премию.