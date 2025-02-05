Лавров поддержал слова Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Впервые лидер США произнес слова, касаемые конфликта в Незалежной, которые приветствует РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Он отметил, что втягивание Киева в дела Альянса — это первопричина в стремлении Запада по созданию прямых военных угроз на границах РФ.

«Первопричина, которая заключается в сознательном многолетнем стремлении, не только стремлении, а практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на наших границах, на территории Украины, — втягивание ее в НАТО», — подчеркнул политик в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины с иностранными послами.

Российская сторона многократно требовала от НАТО, чтобы были выполнены обязательства не расширяться к границам РФ — но все было тщетно, заявил Лавров. Дипломат также заметил, что Трамп в одном из первых выступлений осудил позицию экс-президента США Джо Байдена по украинскому конфликту.

Он напомнил, что Трамп назвал втягивание Незалежной в НАТО главной ошибкой. И это впервые, когда президент США и лидер «всего западного мира» высказал то, что приветствует Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о проводимых с РФ и Украиной переговорах.