Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

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Прежде американский лидер говорил о «большом прогрессе» в этом диалоге.

Вашингтон проводит с Москвой и Киевом конструктивные переговоры по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биьямином Нетаньяху.

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русским и украинским руководством», — сказал Трамп на видео, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.

СВО и переговоры

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент* Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Дональд Трамп еще до вступления в должность президента США второй раз неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. После победы на выборах Трамп стал говорить о переговорах с Путиным. Пока они не состоялись, но обсуждения ведутся. Тем не менее Трамп недавно заявлял о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта России и Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о продолжении поддержки Украины со стороны Трампа. По его словам, Вашингтон тем самым не способствует завершению конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.