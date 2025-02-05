Бородина порицает мужчин, которые не женятся спустя пять лет отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ведущая посоветовала девушкам не терять время с мужчинами, не желающими связать себя узами брака спустя столько времени.

Ведущая Ксения Бородина считает, что мужчина, не желающий жениться на своей возлюбленной спустя пять лет отношений, уже никогда не захочет связать себя с ней узами брака. Свое мнение она выразила в соцсетях.

Бородина решила повторить в своем блоге тренд под названием «Стрем или норм», где отвечала на вопросы вместе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. Один из вопросов как раз был про предложение руки и сердца.

«Прожить пять лет в отношениях и не сделать предложение? Стремонина! Девчонки, не теряйте время», — эмоционально отреагировала ведущая.

По ее мнению, это «тревожный звоночек» и можно уже не надеяться на какие-либо изменения в лучшую сторону. Однако и спешить в отношениях тоже не надо, отметила Бородина.

После этого она переспросила у Сердюкова, не слишком ли быстро они решились на свадьбу.

«Нет, мы уже подошли к этому в осознанном возрасте», — ответил он и поцеловал возлюбленную.

О романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стало известно в начале августа прошлого года. Тогда Бородина интригующе поделилась в соцсетях снимком с новым возлюбленным. Лицо мужчины осталось скрыто от посторонних глаз, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность загадочного незнакомца. Вскоре сама Бородина подтвердила, что их отношения переросли в роман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе.