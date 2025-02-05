«Я знала уже давно»: Айза прокомментировала поцелуй Мизулиной и SHAMAN

Айза заявила, что давно знала о романе Мизулиной и SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер заявила, что «по-женски понимает» Екатерину.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина хотела раскрыть общественности свой роман с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Об этом заявила блогер Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале.

Айза прокомментировала распространившееся в сети видео, на котором Мизулина и SHAMAN якобы поцеловались.

«Ну наконец-то. По-женски понимаю Катюху. Ну очень она хотела, чтобы об их романе знали все», — написала она.

Визит Мизулиной и SHAMAN в московскую школу № 1409 с концертом и автограф-сессией произвел настоящий фуррор. Уже на самом входе их приветствовали громкими овациями. Встретить знаменитостей собрались сотни учеников и коллектив учебного заведения. Всем им певец и общественница подписали и подарили заранее подготовленные фотографии. И, конечно, SHAMAN исполнил для них своих хиты.

Однако самым нашумевшим событием стал поцелуй артиста и Мизулиной перед камерами. На кадрах видно, как SHAMAN обнимает спутницу, скрывая их лица рукой, а затем возникает момент близости, который многие интерпретировали как поцелуй.

Ранее 5-tv.ru писал, что профайлер Илья Анищенко разобрал поцелуй SHAMAN и Мизулиной.