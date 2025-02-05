Школу № 76 в Перми эвакуировали

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Уницын; 5-tv.ru

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Учеников и учителей разместили в детских садах.

Учеников и учителей школы № 76 в Перми эвакуировали и разместили в ближайших детских садах. Об этом рассказал охранник дошкольного учреждения № 352 в разговоре с 5-tv.ru.

По его словам, все эвакуированные были размещены в музыкальном зале.

«Там больше 200 человек», — сказал он.

Детей уже забирают родители. О причинах эвакуации охраннику известно не было, но в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили о некоем анонимном сообщении о минировании 12 образовательных учреждений в регионе.

В школе № 76 ситуацию пока что не комментируют.

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В элитном столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» 3 февраля произошел взрыв, в котором погибли два человека.