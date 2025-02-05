Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

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Водитель машины с туристами не справился с управлением.

Два человека погибли и еще 35 пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Таиланде. Об этом передает газета Naewna.

Автобус ехал из города Чиангмай в сторону Бангкока. Водитель машины не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, а затем влетел в дерево, стоящее на обочине. Пассажир, сидящий на переднем сидении, погиб на месте. Водителя госпитализировали, но он скончался в больнице.

Правоохранители проводят расследование, они намерены установить обстоятельства ДТП. Двое погибших в результате аварии являются гражданами Таиланда. При этом ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в стране пишет, что информация о пострадавших россиянах не поступала.

Во вторник, 4 февраля, беспилотник армии Украины атаковал школьный автобус в Запорожской области России. В результате обстрела пострадали шесть человек. В частности, водитель находится в тяжелом состоянии, а пять детей получили осколочные ранения. Медики оказывают помощь пострадавшим.

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