В Минобороны РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Министерство Обороны

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Старт был осуществлен в интересах ведомства.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом заявили в Минобороны России.

«С космодрома „Плесецк“ (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

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