Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере

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Удивительный проект пройдет в Кремлевском дворце сегодня вечером.

Уникальный проект на российской сцене — уже сегодня вечером состоится премьера грандиозной этно-оперы «Князь Владимир».

Масштабные баталии, драматичная история любви и музыка, сплетенная из древних мелодий и современных ритмов. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова одной из первых увидела, что ждет зрителей удивительного исторического шоу. Батальные сцены и драматичная история любви.

Этно-опера — новое явление на отечественной сцене.

«Это какой-то совсем новый жанр, придуманный Игорем Матвиенко. Это музыкальный спектакль, основанный на этих исторических событиях», — рассказал народный артист России, исполнитель роли воеводы Федора Николай Расторгуев.

В основе — путь князя Владимира, описанный в «Повести временных лет», щедро украшенный элементами фантастики — героями из скандинавской мифологии. В сложном театральном гриме, с бородой, не узнать и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). В спектакле он проходит весь путь трансформации личности Владимира — от язычника до Великого Князя, приведшего народ к Богу.

«Никто из нас не знает, каким был Владимир в жизни, в действительности. Можно судить по фактам, факт заключается в том, что в 988 году он крестил Русь, это великое событие. Наверно, что нас объединяет — мы любим Россию», — поделился заслуженный артист России, исполнитель роли князя Владимира SHAMAN.

Над этно-оперой композитор и продюсер Игорь Матвиенко работал 13 лет, собирал уникальный музыкальный материал, в том числе мелодии с тысячелетней историей.

«Там даже есть цитаты каких-то песен из экспедиций, из северных областей, из южных. Разные языки присутствуют, от скандинавских языков, украинский язык, русский язык, греческий язык», — отметил народный артист России, автор этно-оперы «Князь Владимир» Игорь Матвиенко.

А это звучание российского хита на исландском — языке викингов. В этно-опере фольклорные элементы соединены с современной подачей. Здесь и рок, и лирические арии, и речитативы, напоминающие рэп.

И весь это жанровый калейдоскоп очень органично передает настроение и драматизм древних былин. В образе предводителя викингов — солист театра «Геликон-опера».

«Этот материал позволяет почувствовать — как для артиста и как для мужчины — вот это некое природное, животное ощущение, когда весь тестостерон, все эмоции здесь могут быть неприкрытые», — заметил солист театра «Геликон-опера», исполнитель роли предводителя викингов Дмитрий Янковский.

Две сотни костюмов сшили только для балета. Князь Владимир на сцене сменит четыре образа.

«Дракар для постановки построили такой, что викинги бы позавидовали: 12 метров в длину, шесть в высоту, мачта с подъемно-опускным механизмом. И четырехметровый парус, сделанный по особой технологии — в него будто дует настоящий ветер», — рассказала корреспондент.

Певице Сое для роли Рогнеды пришлось осваивать акробатику.

«Меня там кидают вообще во всяких плоскостях имеющихся, возможных. Меня несут на 4-метровую лестницу», — поделилась исполнительница роли Рогнеды, певица Соя (Асият Сайгидова).

В процессе репетиций открывали и новые смыслы в самой постановке. Изначально главной темой была трансформация личности и поиск истинного пути.

«А потом раз — и нас осенило, что эта опера о прощении. По законам того времени Рогнеду в этот же момент должны были четвертовать. Он ее простил и отпустил», — указал режиссер-постановщик этно-оперы «Князь Владимир» Андрей Елсаков.

После премьеры в Москве все грандиозные 8-тонные декорации разберут и отправят поближе к викингам — 26 февраля впервые в истории опера прозвучит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.