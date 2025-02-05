«Ростех» представил двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100 на выставке НАИС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мероприятие пройдет 5 и 6 февраля.

Авиадвигатель ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100 представлен на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Главной новинкой, безусловно, станет ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100, который демонстрируется широкой общественности впервые», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Двигатель ПД-8 создан с применением новейших материалов из России и передовых технологий. Ведущие предприятия авиационной отрасли РФ участвовали в его разработке. Ожидается, что лайнер SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в ближайшее время для прохождения летных испытаний.

Двенадцатая национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 пройдет 5 и 6 февраля в центре «Крокус Экспо» в Москве. В ней будут участвовать ведущие холдинги «Ростеха». В ходе мероприятия они обсудят вопросы создания пула подменных двигателей, сервисного обслуживания и увеличения современных мощностей ремонта.

Прежде гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что специалисты ОАК возобновили производство модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков ТУ-160М. В ходе работы была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий. Ракетоносцы получают новые комплексы и системы. По словам Чемезова, это в значительной степени увеличивает их боевой потенциал.

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