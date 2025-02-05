Больше не лучшие друзья: женщины по всему миру отказываются от бриллиантов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вместо драгоценностей и золота— бижутерия из дерева, ракушек и перьев.

Бриллианты падают в цене — женщины по всему миру отказываются от дорогостоящих украшений — в пользу разумного потребления и саморазвития. Не стали исключением и россиянки.

Правда, как всегда, пошли своим путем — если вчера они гнались за брендами, то сегодня в приоритете — практичность и различные самоцветы. В новейших трендах рынка драгоценностей разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Вместо золота и бриллиантов — бижутерия из дерева, ракушек и перьев. Дорогостоящие ювелирные украшения Анна Ускова сдала в ломбард. Поддалась мировому тренду «долой роскошь». Теперь она не модница из Челябинска, а гипнотерапевт и энергопрактик.

«Как только я поняла, что вот эти вот внешние атрибуты не раскрывают ту суть, то как-то это само открылось — и вообще теперь не хочу носить золото», — рассказала Анна.

Отказываться от атрибутов красивой жизни, вкладываться не в украшения, а в саморазвитие — действительно модно, как подтверждают стилисты.

«Путешествия — это саморазвитие, бриллианты — это пафос и понты. И, если мы смотрим на персонажей 2000-х, которые лежали и понтовались на капоте автомобиля, то сегодня они выглядят комично, потому что время очень сильно поменялось», — заявил стилист Владислав Лисовец.

За рубежом так увлеклись новым трендом, что популярность драгоценных камней упала вместе с их стоимостью.

«Ювелирные бренды — они не продают алмазы, они не продают бриллианты. Они продают силу своего бренда. И себестоимость этого бриллианта в изделии, как и себестоимость золота, она может составлять 15-20% от стоимости готового изделия», — объяснил руководитель рекламного агентства Дмитрий Сендеров.

В России же ситуация и вовсе другая — говорят ювелиры. Рынок специфический: международные бренды ушли, нишу заняли отечественные производители.

«Каждый третий бриллиант в мире добыт в России. Соответственно, наши алмазы уходят за границу, там обрабатываются и становятся частью коллекций международных брендов. Но лучшие вставки остаются здесь, у нас. И мы имеем возможность продавать лучшие изделия», — сообщил руководитель ювелирной сети Вячеслав Рогушин.

Огранка «Russian cut» считается одной из лучших в мире. Цены на отечественные украшения стабильно идут вверх.

«Драгоценные и полудрагоценные камни выросли примерно на 10%, эксклюзивные камни растут в геометрической прогрессии, цены на инструменты и расходные материалы для ювелиров выросли в четыре раза», — рассказал владелец ювелирного дома Роман Никонов.

Да и российские модницы в большинстве своем выбирают не полный отказ от драгоценностей, а избирательность. В тренде — национальный колорит: серьги — Царевны лягушки, кольца — лесные ягоды, кулон в виде узла любви, как на печати Екатерины Второй. Или брошь-игла Кащея — это, кстати, мужское украшение.

Популярность набирают и цветные бриллианты. Это — желтый, есть еще черные, коньячные, голубые. В природе встречаются крайне редко, стоят дороже, но, тем не менее, по подсчетам экспертов, их продажи за последние годы в России выросли больше, чем на 40%.

После бриллиантов в топе — изумруды, сапфиры и рубины. Позиции активно набирают турмалин параиба, аквамарин и дорогостоящий танзанит.

А для желающих шиковать экономно — лабораторно выращенные или синтетические бриллианты. От настоящих можно отличить только с помощью специального оборудования. Доля таких камней на рынке уже — почти 50%, и их розничная цена постепенно идет вниз.