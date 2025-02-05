Дубль два: The Weeknd показал первые кадры своего нового фильма

Фото: Zuma/ТАСС

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Провал сериала «Кумир» не остановил певца от попыток вновь проявить себя в киноискусстве.

Популярный голливудский певец The Weeknd показал первые кадры своего нового фильма «Hurry Up Tomorrow». В картине снимутся одни из самых востребованных молодых кинозвезд Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Фильм полностью дублирует название нового альбома исполнителя. Его трейлер появится в сети уже на этой неделе. А пока поклонники заинтригованы первыми кадрами ожидаемой ленты.

Провал прошлого сериала The Weeknd «Кумир» не остановил артиста от съемок нового проекта. На этот раз соавтором сценария фильма стал кинорежиссер Трей Эдвард Шульц, известный по хоррору «Оно приходит ночью».

Сюжет нового напряженного триллера расскажет о популярном музыканте, страдающем от бессонницы. Он отправляется в психологическое путешествие с загадочной незнакомкой, которая помогает ему раскрыть саму суть его существования.

На экраны лента выйдет 16 мая.

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