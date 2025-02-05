В Красноярском крае в пожаре сгорели 14 машин в автомастерской
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Здание, в котором находились легковые машины, вспыхнуло накануне.
В Красноярском крае сразу 14 машин сгорели во время пожара в автомастерской.
Здание, в котором находились легковые машины, вспыхнуло накануне. Пламя быстро охватило площадь более 700 квадратных метров.
Эвакуировать из ангара удалось два автомобиля, все остальные сгорели. Здание частично обрушилось.