В России оформить ДТП теперь можно через приложения страховщиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Изменения должны повысить популярность европротокола у водителей.

В России оформить ДТП удаленно стало проще. Теперь это можно сделать через сайты и мобильные приложения страховых компаний, сообщают «Известия».

Раньше самостоятельно зарегистрировать аварию разрешали только через «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».

Изменения должны повысить популярность оформления европротокола у водителей. Доступна эта опция для участников дорожного инцидента, в котором нет пострадавших, и если оба автовладельца согласны с описанием обстоятельств и характера повреждений. В этом случае можно рассчитывать на выплату максимум в 400 тысяч рублей.