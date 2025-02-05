Одну пятую часть всех боевиков ВСУ переводят в сухопутные войска

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Секретный указ главком ВСУ Сырский подписал еще в середине января 2025 года.

На Украине стали известны подробности скандала о переводе 50 тысяч боевиков всех родов войск — в пехоту. Секретный указ главком ВСУ Сырский подписал еще в середине января. Об этом сообщают украинские издания, со ссылкой на источники в генеральном штабе.

Согласно их версии, это позволит провести первую с начала боевых действий ротацию. Но по факту, больше похоже на попытку заткнуть дыры на фронте за счет квалифицированных военных специалистов.

Ранее уже появлялась информация о переводе на Украине авиатехников в штурмовики и операторов радиолокационных станций в морскую пехоту.