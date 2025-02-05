В России могут обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей

В Думе разрабатывают проект о помещениях для кормления детей на работе

Фото: Кирилл Чаплинский/ТАСС

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Сегодня женщины с чадами до 1,5 лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления.

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об обязанности работодателей помещение для кормления детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«Законопроект, вносящий изменения в ТК (Трудовой кодекс, — Прим. ред.) РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке», — говорится в сообщении.

Сегодня женщины с детьми до 1,5 лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Когда доработка закончится, депутаты представят документ правительству России. При получении положительного заключения от кабмина инициатива будет рассматриваться на уровне Госдумы.

Отмечается, что изначально авторы проекта предлагали обязать работодателя обеспечить и оборудовать помещение для кормления ребенка до 1,5 лет, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, соглашением. При этом должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

Прежде сообщалось, что работодателей могут обязать переводить сотрудников на удаленную работу по семейным обстоятельствам. Для этого достаточно будет написать заявление. По мнению депутатов, право на льготу должны иметь беременные, мамы с детьми до трех лет. А также те, кто в одиночку воспитывает детей-инвалидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем могут работать женщины в декретном отпуске. Некоторые мамочки предпочитают выходить на работу сразу после рождения ребенка. Хотя, судя по данным сервиса по подбору персонала, каждая девятая вообще отказывается от декрета. Они выходят на работу сразу после рождения ребенка.