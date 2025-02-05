Сохраняем молодость или вредим здоровью: к чему приводит прием омега-3

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Pfeiffer

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Принимать добавки с этими кислотами можно только после назначения врача.

Омега-3 действительно способы сохранить молодость организма, но их передозировка может быть опасна. Об это информационному агентству URA.RU рассказали диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова и врач Александра Филева.

По словам специалистов, полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3 жизненно необходимы человеку. Они уменьшают хроническое воспаление, участвуют в работе нервной системы, являются источником энергии, защищают сердце, помогают нормализовать уровень холестерина, улучшают память, укрепляют иммунитет, снижают риск образование тромбов и даже развития депрессии.

Однако все хорошо в меру. Передозировка омега-3 может привести к не самым приятным последствиям. Например, вызывать тошноту, диарею, нарушать работу щитовидной железы и печени, объяснила врач.

«К примеру, длительное применение препарата может привести к нарушению свертываемости крови, обострению язвы желудка, нарушению функции печени. У людей, склонных к аллергии, может развиться реакция, так как препараты изготавливаются из рыбного сырья», — рассказывает Филева.

Не рекомендует медик сочетать прием полиненасыщенных жирных кислот с антикоагулянтами. Омега-3 усиливает эффект данных препаратов, а значит, появляются риски кровотечения и кровоизлияния.

Поэтому добавки с этими кислотами лучше принимать по назначению доктора. Специалист определит, есть ли необходимость в капсульной подпитки организма этими веществами, назначит оптимальную дозу и учтет все сопутствующие обстоятельства.

Не лекарственным, а естественным путем получить не вырабатываемые нашим организмом кислоты можно с пищей. Эксперты советуют красную рыбу и море продукты, льняное масло, грецкий орех и семена чиа.

«Мне неизвестны случаи передозировки, потому что нет людей, которые ели бы красную рыбу ежедневно. Даже пескетарианцы, которые едят только рыбу как источник животного белка, не делают это ежедневно», — поясняет Дианова.

Согласно исследованиям, омега-3 действительно замедляет процесс старения. Но по-настоящему эффективным является комплексный подход. Когда помимо полиненасыщенных кислот, человек получает достаточное количества витамина D и занимается спортом.

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