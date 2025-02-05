Психолог Любина: мужчинам лучше не ставить фото в темных очках и маске

Фото: 5-tv.ru

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Всегда следует оставаться собой и не придумывать «новую личность».

Дейтинговые приложения крайне популярны на сегодняшний день, однако немногие знают, какие качества оценивают девушки при онлайн-знакомстве. Что становится ключевым при выборе? Об этом рассказала в беседе с Газета.ру психолог Татьяна Любина.

Фотографии — ключ к успеху. Но тут свои нюансы.

«Никаких фотографий на фоне памятника, в обнимку с обезьянкой в Таиланде, с шашлыками в лесу или в темных очках и масках. Оптимально добавлять фотографии, демонстрирующие интересы и образ жизни», — отметила Любина.

Многие девушки одним из основных факторов привлекательности считают рост избранника. Особенно это важно для высоких дам. Но отчаиваться раньше времени не стоит, поскольку специалист уверяет, что общий посыл фотографий важнее.

«Общее впечатление от фото все же на первом месте. Уже в первые секунды на его страничке понятно, насколько мужчина обаятелен, брутален и уверен в себе. Одна лучезарная улыбка может заставить ее свайпнуть вправо», — пояснила она.

В приложении знакомств девушки чаще интересуются, листая профили, есть ли у мужчины автомобиль. Дело не в меркантильности — им надо понимать, может собеседник забрать их на свидание из дома на машине.

Эксперт не рекомендует создавать «новую личность», выкладывая фотографии за рулем чужого транспортного средства, так как правда раскроется быстро.

Четко обозначенные принципы мужчины, планирование им ближайшего будущего и наличие образования станут весомыми достоинствами.

«Многим девушкам важны стремления и жизненные цели партнера. Наличие диплома престижного вуза и планы на будущее могут быть индикаторами ответственности и правильно расставленных жизненных приоритетов. <…> Описание должно дать представление о вас как о личности, о ваших интересах и целях», — добавила Татьяна.

Юморные и добродушные анкеты свайпнут вправо на 90% вероятнее, поэтому стоит использовать небанальные выражения, самоиронию и оригинальные факты о себе. После прочтения описания и получения положительных эмоций, девушка точно захочет написать его создателю.

Увлечения могут быть как основой для общения в будущем, так и поводом для первого свидания.

«Наличие точек соприкосновения в виде занятий спортом или приверженности здоровому образу жизни может стать решающим фактором при выборе мужчины, с которым хочется продолжить общение. Поэтому рассказывайте о себе больше, будьте открыты и искренни», — рассказала психолог.

Нужно помнить, что девушки оценят легкий разговор, флирт и нестандартные вопросы в диалоге.

«Будьте терпеливы, даже если вам очень понравилась собеседница. Когда разговор идет о первом свидании, берите ситуацию в свои руки, сами назначайте место встречи, ни в чем сомневайтесь и не даже не допускайте мысли, что вам откажут», — резюмировала собеседница.

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