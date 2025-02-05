Экстракт хвои: в чем опасность использования ополаскивателя для рта

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Его лучше не смывать водой сразу, а задержать на эмали зубов.

Применение зубного ополаскивателя против бактерий с аллергенами в составе может привести к зуду, а его проглатывание вызвать множество проблем с самочувствием. Этим в беседе с URA.RU поделился врач-стоматолог Андрей Ворошилин.

Людям, которые знают о собственной непереносимости различных компонентов, необходимо внимательнее изучать состав средства, чтобы не получить аллергическую реакцию. Например, экстракт хвои может обострить зуд.

Эксперт добавил, что проглатывание большого объема ополаскивателя в некоторых случаях грозит последующей тошнотой, рвотой, болью в животе, диареей, головокружением, затрудненным дыханием.

При этом многие симптомы зависят от особенностей организма индивида. Иногда 30-50 миллилитров вещества станут крайне опасными, тем более, если в них содержится хлоргексидин или спирт.

Стоматолог рекомендовал стараться не проглатывать регулярно даже малые дозы ополаскивателя, а в случае плохого самоощущения вовремя обращаться к врачу.

Вместе с тем, специалист советует не споласкивать рот водой сразу после использования специального средства. Активные вещества следует задержать на зубной эмали и деснах для достижения максимального терапевтического эффекта.

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