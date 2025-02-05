Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском

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Освобождение населенного пункта лишит боевиков плацдарма для контратак.

Группировка войск «Центр» уже практически перекрыла пути снабжения ВСУ под Покровском (Красноармейском). Его освобождение позволит контролировать стратегические направления на востоке, лишив противника плацдарма для контратак.

Это будет серьезной потерей и для Киева — угольные шахты больше не смогут работать на оборонные украинские предприятия. Поэтому каждое уничтоженное подразделение врага — это шаг к полному доминированию на этом участке фронта. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин покажет кадры с передовой.

Мощные залпами РСЗО «Ураган» отправляют 220-миллиметровые ракеты по позициям врага.

После первого выстрела небольшая корректировка, вновь команда «огонь!», в сторону ВСУ уходит целый пакет — 16 зарядов, каждый весом почти в 300 килограммов. Разведка фиксирует поражение цели — целый район, в котором у врага и склады, и командный пункт, и расположение солдат.

«Живая сила противника, укрепрайоны, бронированная техника. Такие задачи тоже ставятся, чтобы ударить по резерву противника. Начинают скапливаться, мы это замечаем — начинаем работу», — подчеркнул командир бригады РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» Алексей Якимов.

От получения команды до выстрела, по словам расчета, всего 10–15 минут. За это время нужно доехать, привести машину в боевое положение и открыть огонь.

В каждом расчете всегда есть сопровождающий боец с ружьем в руках. Контролирует небо. Он приезжает на позицию первым, уезжает последним. Машина в перерывах сразу отправляется на технический осмотр и дозарядку.

«Процесс заряжания пошел, работы у РСЗО „Ураган“ очень много, такие процедуры проводятся по несколько раз в день, сейчас, после подготовки, машина вновь уйдет на боевую позицию», — заявил Сафиулин.

Охват Покровска (Красноармейска) почти полностью завершен, штурмовые подразделения почти полностью контролируют Водяное Второе, Барановку, двигаются в сторону Тарасовки и Зеленого Поля. ВСУ пытаются отбить резервы, их как раз уничтожают расчеты РСЗО «Ураган».