Основной инстинкт: что мужчины ценят в женщинах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психология отношений — сложная и тонкая материя, не выдерживающая давления ни с одной из сторон.

Какие мужчины нравятся женщинам — за последние две тысячи лет однозначного ответа на этот вопрос так никто и не нашел. Однако в некоторых аспектах эксперты приходят к единому мнению. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru практикующий психолог Александр Чудаков высказал свое. И первым пунктом, что не удивительно, в его списке стала… привлекательность.

Да, сильный пол сначала обращает внимание на ухоженный и здоровый внешний вид — подсознательное желание выбрать сильного партнера для зачатия такого же сильного потомства. Так что над своей красотой и сексапильностью надо работать.

«Мы ценим женскую сексапильность, ее сексуальную привлекательность, но не когда грудь наружу и попа в облипку, и видно всю подноготную, а когда у мужчины возникает здоровый интерес узнать, что же скрывается под этим легким платьем, какая она», — говорит специалист.

Кроме того, парней притягивают загадочные и недоступные дамы, за открытую книгу они браться не хотят. По мнению Чудакова, они сразу интуитивно понимают, что сделали правильный выбор. И в этот момент осознают свои мужские функции — защита, забота, внимание, которого достойна любимая, — и с радостью выполняют. Крайне важно ощущать ответный интерес и собственную значимость в отношениях.

«Еще мы ценим легкость и ненавязчивость. Мы любим мудрых женщин, когда женщина может поддержать с нами беседу на нашем языке, и в то же время когда она, в хорошем смысле, умеет вовремя закрыть рот, не учит нас и не „выносит мозги“. И когда женщина дает ему необходимую свободу, уважает его друзей, увлечения и не ограничивает его во времени на эти важные аспекты его жизни», — объясняет психолог.

Не всем нужна одна и та же женщина

Стоит отметить, парни бывают разными и каждый тип ищет в будущей партнерше что-то свое. Например, типаж «папик» предпочитает покорных, инфантильных, зависимых от их авторитета, статуса или кошелька. Тех, кто смотрит ему в рот и не имеет своего мнения. Как антипод «папику», «мужчина-мальчик», хочет заполучить «мамочку» — волевую, даже деспотичную, гиперопекающую, контролирующую и постоянно решающую все его задачи и проблемы. А абьюзеры выбирают жертв с заниженной самооценкой, которую будут старательно доводить до уровня «ниже плинтуса».

Но есть во всем этом разноплановом обществе бриллианты — реализованные, взрослые личности, которые ценят таких же психологически зрелых женщин. У которых на уме нет словосочетаний «ты должен», «будет только так, как хочу я» или «дай». А есть фразы «мы сможем», «у нас получится» и «я в тебя верю». Счастливые здоровые отношения складываются по принципу союза двух целостных личностей.

И первое, на что стоит обратить внимание неудачливому в романах человеку, мужчине или женщине, это на собственные поведение, отношение к жизни и ожидания, приводящие к негативному результату. И взяться наконец за созидательные перемены. А если не получается, стоит обратиться за помощью к квалифицированному психологу.

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